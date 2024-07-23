Паула Бадоса высказалась о гендерном неравенстве в теннисе

Испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о гендерном неравенстве на турнирах в теннисе по отношению к теннисистам-мужчинам.

«Мне всегда было очень ясно, что мы — то, что мы создаём, независимо от пола. Возможно, неравенство и есть, но, скорее всего, мужской теннис приносит больше пользы людям, нежели женский. Хотя в моём виде спорта на самом деле гораздо больше равенства, чем в других. Если теннисисты любого пола добиваются многого, они и пропорционально выигрывают. И вообще у нас среди теннисисток-женщин сложилось настоящее комьюнити, которым я очень горжусь. Мои лучшие подруги — Онс Жабер и Арина Соболенко. Мы вместе ходим на ужины, рассказываем друг другу о наших личных проблемах и поддерживаем друг друга. Мне кажется очень красивым, что ты можешь добиться всего этого со своими самыми прямыми соперниками», — приводит слова Бадосы La Vanguardia.