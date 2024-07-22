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Паула Бадоса сообщила, что использует советы по отношениям из автобиографии Шараповой

Паула Бадоса сообщила, что использует советы по отношениям из автобиографии Шараповой
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Испанская теннисистка Паула Бадоса сообщила, что использует советы пятикратной чемпионки ТБШ россиянки Марии Шараповой, которыми она поделилась в своей автобиографии Unstoppable, My Life so Far, 2017 («Неудержимая, моя жизнь»), касательно романтических отношений.

Напомним, Шарапова посвятила одну из глав книги отношениям с Григором Димитровым из Болгарии: «Я не могла быть с этим человеком в тот момент своей жизни. Я должна была сосредоточиться, готовясь к своим матчам, своим победам и своим поражениям на самом важном этапе моей карьеры. Вы можете заполучить нужного человека, но в неподходящее время».

Паула Бадоса в интервью La Vanguardia заявила, что иаизусть знает эти строчки и стала воспринимать их как свои собственные.

Отметим, что испанка находится в отношениях с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. В начале мая 2024 года Бадоса в социальных сетях сообщила, что они больше не вместе, однако уже спустя пару недель их вновь увидели друг с другом. Позже они рассказали о воссоединении, договорившись, что по-новому подойдут к выстраиванию взаимоотношений.

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