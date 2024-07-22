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Sports Illustrated предсказал призёров Олимпиады-2024 в теннисе, россиян среди них нет

Sports Illustrated предсказал призёров Олимпиады-2024 в теннисе, россиян среди них нет
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Американский спортивный журнал Sports Illustrated предсказал победителей и призёров в теннисе на Олимпийских играх в Париже (Франция). Российские спортсмены в список не вошли. Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа.

Мужчины, одиночный разряд
Золото – Карлос Алькарас (Испания)
Серебро – Янник Синнер (Италия)
Бронза – Александр Зверев (Германия)

Мужчины, парный разряд
Золото – Карлос Алькарас/Рафаэль Надаль (Испания)
Серебро – Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия)
Бронза – Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия)

Женщины, одиночный разряд
Золото – Ига Свёнтек (Польша)
Серебро – Кори Гауфф (США)
Бронза – Ясмин Паолини (Италия)

Женщины, парный разряд
Золото – Ясмин Паолини/Сара Эррани (Италия)
Серебро – Надя Киченок/Людмила Киченок (Украина)
Бронза – Кори Гауфф/Джессика Пегула (США)

Смешанный парный разряд
Золото – Лаура Зигемунд/Александр Зверев (Германия)
Серебро – Деми Схурс/Весли Колхоф (Нидерланды)
Бронза – Эллен Перес/Мэттью Эбден (Австралия)

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