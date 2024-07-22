Sports Illustrated предсказал призёров Олимпиады-2024 в теннисе, россиян среди них нет

Американский спортивный журнал Sports Illustrated предсказал победителей и призёров в теннисе на Олимпийских играх в Париже (Франция). Российские спортсмены в список не вошли. Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа.

Мужчины, одиночный разряд

Золото – Карлос Алькарас (Испания)

Серебро – Янник Синнер (Италия)

Бронза – Александр Зверев (Германия)

Мужчины, парный разряд

Золото – Карлос Алькарас/Рафаэль Надаль (Испания)

Серебро – Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия)

Бронза – Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия)

Женщины, одиночный разряд

Золото – Ига Свёнтек (Польша)

Серебро – Кори Гауфф (США)

Бронза – Ясмин Паолини (Италия)

Женщины, парный разряд

Золото – Ясмин Паолини/Сара Эррани (Италия)

Серебро – Надя Киченок/Людмила Киченок (Украина)

Бронза – Кори Гауфф/Джессика Пегула (США)

Смешанный парный разряд

Золото – Лаура Зигемунд/Александр Зверев (Германия)

Серебро – Деми Схурс/Весли Колхоф (Нидерланды)

Бронза – Эллен Перес/Мэттью Эбден (Австралия)