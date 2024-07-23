Фото: Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль прибыли в Олимпийскую деревню

Испанские теннисисты Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль прибыли в Олимпийскую деревню в Париже (Франция). Фотографией с теннисистами в соцсетях поделилась египетская спортсменка Хана Года, выступающая в настольном теннисе.

Фото: Из личного архива Ханы Годы

Ещё одним снимком с многократными победителями турниров «Большого шлема» поделился футболист сборной Испании и нападающий клуба «Райо Вальекано» Серхио Камельо.

Фото: Из личного архива Серхио Камельо

21-летний Карлос Алькарас и 38-летний Рафаэль Надаль сыграют на Олимпийских играх в Париже не только в одиночном разряде, но и вместе в парном. У Надаля есть опыт выступления на Олимпиаде, он является двукратным олимпийским чемпионом.

Напомним, олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа. Семь российских теннисистов примут участие в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.