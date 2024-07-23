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Андреева — Саснович: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Яссах

Андреева — Саснович: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Яссах
Мирра Андреева
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Сегодня, 23 июля, состоится матч второго круга грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния), в котором встретятся российская теннисистка 32-я ракетка мира Мирра Андреева и 104-й номер мирового рейтинга из Беларуси Александра Саснович.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российской и белорусской теннисисток, которая начнётся не ранее 15:00 мск на центральном корте соревнований.

Яссы. 2-й круг
23 июля 2024, вторник. 15:00 МСК
Мирра Андреева
32
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Александра Саснович
104
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

Это будет первая очная встреча теннисисток на турнирах WTA.

Соревнования в Яссах проходят на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244. В первом круге турнира Андреева обыграла немецкую теннисистку Ному Ноа-Акугуэ. Счёт — 6:1, 6:2.

Напомним, Мирра Андреева попала в число спортсменов, которые были допущены МОК до Олимпиады-2024.

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