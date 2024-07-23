Берреттини — Котов: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга турнира в Кицбюэле

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Сегодня, 23 июля, состоится матч первого круга грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), в котором встретятся российский теннисист 62-я ракетка мира Павел Котов и 50-й номер мирового рейтинга из Италии Маттео Берреттини.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российского и итальянского теннисистов, которая начнётся не ранее 15:00 мск на центральном корте соревнований.

Это будет первая очная встреча теннисистов на турнирах ATP.

Победитель матча во втором круге сыграет с чилийским теннисистом 20-й ракеткой мира Алехандро Табило. В Кицбюэле также сыграет 19-я ракетка мира представитель Аргентины Себастьян Баэс, который является действующим победителем турнира. В финальном матче соревнований в Кицбюэле 2023 года он обыграл австрийца Доминика Тима.

Грунтовый турнир категории ATP-250 в Кицбюэле пройдёт с 21 по 27 июля. В нём сыграют 24 теннисиста. Общий призовой фонд соревнований составит € 579 320.