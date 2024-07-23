БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв — Карабельи: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Умаге

Рублёв — Карабельи: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Умаге
Андрей Рублёв
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 июля, состоится матч второго круга грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), в котором встретятся российский теннисист девятая ракетка мира Андрей Рублёв и 96-й номер мирового рейтинга из Аргентины Камило Уго Карабельи.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российского и аргентинского теннисистов, которая начнётся не ранее 19:00 мск на Стэдиум Горан Иванишевич.

Умаг. 2-й круг
23 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Камило Уго Карабельи
96
Аргентина
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи

Это будет первая очная встреча теннисистов на турнирах ATP.

Ранее пресс-служба ATP опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде. Лучшим российским теннисистом по-прежнему остаётся Даниил Медведев, который идёт на пятой строчке. Андрей Рублёв и Карен Хачанов опустились на одну строчку: Андрей стал девятым, а Карен — 22-м.

Календарь турнира в Умаге
Сетка турнира в Умаге
Материалы по теме
«Голову починили». Рублёв пообщался с Сафиным и рвётся в бой после четырёх поражений кряду
«Голову починили». Рублёв пообщался с Сафиным и рвётся в бой после четырёх поражений кряду
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android