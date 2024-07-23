Рублёв — Карабельи: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Умаге
Поделиться
Сегодня, 23 июля, состоится матч второго круга грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), в котором встретятся российский теннисист девятая ракетка мира Андрей Рублёв и 96-й номер мирового рейтинга из Аргентины Камило Уго Карабельи.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российского и аргентинского теннисистов, которая начнётся не ранее 19:00 мск на Стэдиум Горан Иванишевич.
Умаг. 2-й круг
23 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
9
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
|1
|2
|3
|
|
96
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Это будет первая очная встреча теннисистов на турнирах ATP.
Ранее пресс-служба ATP опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде. Лучшим российским теннисистом по-прежнему остаётся Даниил Медведев, который идёт на пятой строчке. Андрей Рублёв и Карен Хачанов опустились на одну строчку: Андрей стал девятым, а Карен — 22-м.
Комментарии
- 23 июля 2024
-
15:48
-
15:40
-
15:00
-
13:36
-
12:43
-
12:18
-
11:13
-
10:45
-
10:30
-
10:21
-
00:55
-
00:51
-
00:14
- 22 июля 2024
-
23:00
-
22:50
-
21:51
-
21:00
-
20:26
-
19:56
-
19:28
-
19:10
-
18:43
-
17:41
-
17:02
-
16:44
-
15:00
-
14:07
-
12:45
-
12:27
-
12:15
-
10:35
-
09:25
-
06:39
-
05:52
-
03:46