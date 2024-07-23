Рублёв — Карабельи: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Умаге

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 23 июля, состоится матч второго круга грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), в котором встретятся российский теннисист девятая ракетка мира Андрей Рублёв и 96-й номер мирового рейтинга из Аргентины Камило Уго Карабельи.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российского и аргентинского теннисистов, которая начнётся не ранее 19:00 мск на Стэдиум Горан Иванишевич.

Это будет первая очная встреча теннисистов на турнирах ATP.

Ранее пресс-служба ATP опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде. Лучшим российским теннисистом по-прежнему остаётся Даниил Медведев, который идёт на пятой строчке. Андрей Рублёв и Карен Хачанов опустились на одну строчку: Андрей стал девятым, а Карен — 22-м.