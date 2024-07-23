Новак Джокович выложил забавный пост, в котором показал, как будет добираться на Олимпиаду

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович разместил ироничный пост в своём аккаунте в соцсетях.

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

«Чтобы попасть на Олимпиаду, я решил попробовать одно из необычных транспортных средств», — написал серб в своём аккаунте в соцсетях и добавил эмодзи «мужчина в гребной лодке», «согнутый бицепс» и «тропическая рыба».

Ранее стало известно, что сербский спортсмен готовится к Играм на грунтовых кортах в Черногории. Несколько дней назад он провёл тренировку со 129-й ракеткой мира в парном разряде шведским теннисистом Филипом Бергеви. Швед поделился фотографией с Новаком.

Отметим, что серб завоевал одну олимпийскую медаль в карьере – бронзовую на Олимпиаде 2008 года. Олимпийский теннисный турнир в Париже состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».