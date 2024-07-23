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Квалифаер Оксана Селехметьева уверенно прошла в 1/4 финала турнира в Праге

Квалифаер Оксана Селехметьева уверенно прошла в 1/4 финала турнира в Праге
Оксана Селехметьева
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Российская теннисистка 248-я ракетка мира Оксана Селехметьева обыграла 241-ю ракетку мира из Лихтенштейна Катинку фон Дайхман и прошла в 1/4 финала турнира в Праге (Чехия). Счёт — 6:1, 6:2 в пользу россиянки.

Прага. 2-й круг
23 июля 2024, вторник. 12:10 МСК
Катинка фон Дайхман
241
Лихтенштейн
Катинка фон Дайхман
К. фон Дайхман
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Оксана Селехметьева
248
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. За это время Селехметьевой удалось реализовать пять брейк-пойнтов из пяти возможных, выполнить три эйса и в то же время допустить три двойные ошибки. Её соперница смогла реализовать один брейк-пойнт из девяти и допустила одну двойную ошибку.

В следующем раунде соревнований на грунте квалифаер Селехметьева встретится с победительницей противостояния между двумя чешскими спортсменками Катержиной Синяковой (34) и Лаурой Самсоновой (634). Призовой фонд турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия) составляет $ 267 082.

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