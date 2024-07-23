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Элина Аванесян обыграла Петру Мартич во втором круге турнира в Румынии

Элина Аванесян обыграла Петру Мартич во втором круге турнира в Румынии
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76-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния). Во втором раунде она обыграла 97-ю ракетку мира Петру Мартич из Хорватии со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Яссы. 2-й круг
23 июля 2024, вторник. 13:15 МСК
Элина Аванесян
76
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 4
         
Петра Мартич
97
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Россиянка ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету хорватской теннисистки один эйс, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В четвертьфинале турнира в Румынии Аванесян сыграет с победительницей домашнего противостояния между 147-й ракеткой мира Еленой-Габриэлой Русе и третьей сеяной на соревнованиях Жаклин Кристиан (61-я в рейтинге WTA).

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