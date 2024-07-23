Андреева — Саснович: Мирра забрала первый сет в матче второго круга турнира в Яссах
Поделиться
Российская теннисистка 32-я ракетка мира Мирра Андреева забрала первый сет в матче второго круга турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния) с белорусской теннисисткой 104-й ракеткой мира Александрой Саснович. Счёт — 6:1 в пользу россиянки.
Яссы. 2-й круг
23 июля 2024, вторник. 15:10 МСК
32
Мирра Андреева
М. Андреева
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|4
|
|3
104
Александра Саснович
А. Саснович
За время первого сета Андреевой удалось реализовать два брейк-пойнта из двух возможных, выполнить одну подачу навылет. Она также не допустила ни одной двойной ошибки, в отличие от своей соперницы. У Саснович одна двойная ошибка.
Это первая очная встреча теннисисток на турнирах WTA.
Соревнования в Яссах проходят на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244. В первом круге турнира Андреева обыграла немецкую теннисистку Ному Ноа-Акугуэ. Счёт — 6:1, 6:2.
Комментарии
- 23 июля 2024
-
15:48
-
15:40
-
15:00
-
13:36
-
12:43
-
12:18
-
11:13
-
10:45
-
10:30
-
10:21
-
00:55
-
00:51
-
00:14
- 22 июля 2024
-
23:00
-
22:50
-
21:51
-
21:00
-
20:26
-
19:56
-
19:28
-
19:10
-
18:43
-
17:41
-
17:02
-
16:44
-
15:00
-
14:07
-
12:45
-
12:27
-
12:15
-
10:35
-
09:25
-
06:39
-
05:52
-
03:46