БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева — Саснович: Мирра забрала первый сет в матче второго круга турнира в Яссах

Андреева — Саснович: Мирра забрала первый сет в матче второго круга турнира в Яссах
Мирра Андреева
Комментарии

Российская теннисистка 32-я ракетка мира Мирра Андреева забрала первый сет в матче второго круга турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния) с белорусской теннисисткой 104-й ракеткой мира Александрой Саснович. Счёт — 6:1 в пользу россиянки.

Яссы. 2-й круг
23 июля 2024, вторник. 15:10 МСК
Мирра Андреева
32
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		4
1 		3
         
Александра Саснович
104
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

За время первого сета Андреевой удалось реализовать два брейк-пойнта из двух возможных, выполнить одну подачу навылет. Она также не допустила ни одной двойной ошибки, в отличие от своей соперницы. У Саснович одна двойная ошибка.

Это первая очная встреча теннисисток на турнирах WTA.

Соревнования в Яссах проходят на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244. В первом круге турнира Андреева обыграла немецкую теннисистку Ному Ноа-Акугуэ. Счёт — 6:1, 6:2.

Календарь турнира в Яссах
Сетка турнира в Яссах
Материалы по теме
Фото
Бывшая российская теннисистка пожаловалась на условия проживания в деревне Олимпиады-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android