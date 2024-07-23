Андреева — Саснович: Мирра забрала первый сет в матче второго круга турнира в Яссах

Российская теннисистка 32-я ракетка мира Мирра Андреева забрала первый сет в матче второго круга турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния) с белорусской теннисисткой 104-й ракеткой мира Александрой Саснович. Счёт — 6:1 в пользу россиянки.

За время первого сета Андреевой удалось реализовать два брейк-пойнта из двух возможных, выполнить одну подачу навылет. Она также не допустила ни одной двойной ошибки, в отличие от своей соперницы. У Саснович одна двойная ошибка.

Это первая очная встреча теннисисток на турнирах WTA.

Соревнования в Яссах проходят на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244. В первом круге турнира Андреева обыграла немецкую теннисистку Ному Ноа-Акугуэ. Счёт — 6:1, 6:2.