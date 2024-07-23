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Мирра Андреева обыграла Саснович и вышла в 1/4 финала турнира в Яссах

Мирра Андреева обыграла Саснович и вышла в 1/4 финала турнира в Яссах
Мирра Андреева
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Российская теннисистка 32-я ракетка мира Мирра Андреева вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния). Со счётом 6:1, 6:3 россиянка обыграла соперницу из Беларуси 104-ю ракетку мира Александру Саснович.

Яссы. 2-й круг
23 июля 2024, вторник. 15:10 МСК
Мирра Андреева
32
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Александра Саснович
104
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. За это время Андреевой удалось реализовать четыре брейк-пойнта из восьми возможных и выполнить одну подачу навылет. Она также не допустила ни одной двойной ошибки, в отличие от своей соперницы. У Саснович две двойные ошибки и ни единого брейк-пойнта.

В следующем круге турнира Мирра сразится с хорватской спортсменкой 202-й ракеткой мира Леа Бошкович.

Соревнования в Яссах проходят на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244. В первом круге турнира Андреева обыграла немецкую теннисистку Ному Ноа-Акугуэ. Счёт — 6:1, 6:2.

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