БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Софья Авакова рассказала о ценности Рафаэля Надаля для мирового тенниса

Софья Авакова рассказала о ценности Рафаэля Надаля для мирового тенниса
Аудио-версия:
Комментарии

Журналистка Софья Авакова объяснила, чем экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль отличается от других игроков.

«Для тенниса и теннисного сообщества очень важно, что Надаль есть. Он уникален во многих смыслах. Один из пунктов – то, как Надаль ведёт себя на корте. Лидеры своего вида спорта – лидеры мнений, ориентиры. Надаль в туре примерно 50 лет. Он настолько достойно вёл себя на корте – это сумасшедший уровень самодисциплины, неведомый ни для кого», — сказала Авакова в эфире YouTube-канала «Больше! Лайв».

Напомним, на прошлой неделе 38-летний Надаль дошёл до финала грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), в котором уступил на тот момент 51-й ракетке мира португальскому теннисисту Нуну Боржешу со счётом 3:6, 2:6.

Материалы по теме
Надаль высказался о предстоящем участии в Олимпиаде в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android