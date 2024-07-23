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«Абсолютное неуважение к сопернику». Мыскина — о подаче с руки

«Абсолютное неуважение к сопернику». Мыскина — о подаче с руки
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Анастасия Мыскина высказалась о своём отношении к подаче с руки, которая в последнее время всё чаще встречается в матчах.

«Я считаю, что это абсолютное неуважение к сопернику. Своим спортсменам я запрещаю это делать. Я также понимаю, что подача с руки может работать. Но вообще не воспринимаю серьёзно, когда так делают.

Я не считаю, что нужно запрещать подачу с руки. Но есть этика нашего спорта. Также мне не нравится, когда футболисты падают за три метра друг от друга и корячатся от боли», — сказала Мыскина в эфире «Матч ТВ».

Ранее Мыскина поделилась воспоминаниями о жизни в Олимпийской деревне во время Олимпиады.

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