«Абсолютное неуважение к сопернику». Мыскина — о подаче с руки

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Анастасия Мыскина высказалась о своём отношении к подаче с руки, которая в последнее время всё чаще встречается в матчах.

«Я считаю, что это абсолютное неуважение к сопернику. Своим спортсменам я запрещаю это делать. Я также понимаю, что подача с руки может работать. Но вообще не воспринимаю серьёзно, когда так делают.

Я не считаю, что нужно запрещать подачу с руки. Но есть этика нашего спорта. Также мне не нравится, когда футболисты падают за три метра друг от друга и корячатся от боли», — сказала Мыскина в эфире «Матч ТВ».

Ранее Мыскина поделилась воспоминаниями о жизни в Олимпийской деревне во время Олимпиады.