Тартакова: к Рублёву в Умаге всё время подходили полуголые люди с просьбой о фото

Теннисный обозреватель Софья Тартакова и менеджер Андрея Рублёва рассказала, какая атмосфера царит во время турнира в Умаге (Хорватия).

«Умаг – реально классный турнир. Это курортное место. Там очень много молодёжи. У игроков нет охраны, кто-то живёт в официальном отеле, кто-то – на виллах, пешочком добираются до кортов, там три минуты пройти по живописной улочке. Такой релакс невероятный.

Когда мы провожали Андрея Рублёва до дома, где он живёт, всё время полуголые люди к нему подходили и просили сфотографироваться. Были такие смешные фотографии: мужички с загаром, с пузиком, дети, дамочки в купальниках», — сказала Тартакова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, соревнования в Умаге пройдут с 21 по 27 июля. Рублёв начнёт выступление со второго круга, где встретится с Уго Карабельи из Аргентины.