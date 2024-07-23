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Энди Маррей не будет удостоен специальной награды в последнем матче карьеры

Энди Маррей не будет удостоен специальной награды в последнем матче карьеры
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Британский теннисист Энди Маррей не получит официальную награду, связанную с окончанием карьеры, когда завершит выступление на олимпийском турнире в Париже, сообщает ESPN.

На Олимпиаде в Париже Маррей сыграет в одиночном и парном разрядах.

Олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.

37-летний Энди Маррей — единственный в истории тенниса двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде (2012, 2016), дважды выигрывал Уимблдон (2013, 2016) и один раз становился победителем US Open (2016).

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

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