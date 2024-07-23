Глава федерации тенниса высказался по поводу завершения карьеры Энди Маррея

Дэвид Хаггерти, глава Международной федерации тенниса, похвалил британского теннисиста Энди Маррея за его вклад в развитие спорта.

«Сэр Энди жил и дышал ценностями тенниса на протяжении всей своей долгой карьеры, отстаивая равенство и помогая донести до людей мысль о том, что наш спорт — для всех.

Мы, конечно, будем помнить его два олимпийских золота, его победы на турнирах «Большого шлема» и его неунывающий настрой на корте. Мы также будем помнить его победу в Кубке Дэвиса с Великобританией в 2015 году, которая помогла его команде завоевать титул впервые с 1936 года.

Мы знаем, что любовь сэра Энди к теннису позволит ему и дальше участвовать в развитии этого вида спорта по всему миру», — приводит слова Хаггерти ESPN.