«Как должна называться эта пара?» Алькарас выложил фото с Надалем

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал совместную фотографию с Рафаэлем Надалем.

«Как должна называться эта пара?» — подписал фотографию Алькарас.

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

21-летний Карлос Алькарас и 38-летний Рафаэль Надаль сыграют на Олимпийских играх в Париже не только в одиночном разряде, но и вместе в парном. У Надаля есть опыт выступления на Олимпиаде, он является двукратным олимпийским чемпионом.

Напомним, олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа. В олимпийском турнире примет участие одна российская пара – Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Они выступят как нейтральные атлеты.