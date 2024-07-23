Берреттини — Котов: россиянин уступил первый сет первого круга турнира в Кицбюэле

Сегодня, 23 июля, проходит матч первого круга грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), в котором встречаются российский теннисист 62-я ракетка мира Павел Котов и 50-й номер мирового рейтинга из Италии Маттео Берреттини. После первого сета счёт 7:6 (8:6) в пользу Берреттини.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российского и итальянского теннисистов.
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Это первая очная встреча теннисистов на турнирах ATP. Победитель матча во втором круге сыграет с чилийским теннисистом 20-й ракеткой мира Алехандро Табило. В Кицбюэле также сыграет 19-я ракетка мира представитель Аргентины Себастьян Баэс, который является действующим победителем турнира. В финальном матче соревнований в Кицбюэле 2023 года он обыграл австрийца Доминика Тима.
Грунтовый турнир категории ATP-250 в Кицбюэле пройдёт с 21 по 27 июля. В нём сыграют 24 теннисиста. Общий призовой фонд соревнований составит € 579 320.
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