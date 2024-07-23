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Берреттини — Котов: россиянин уступил первый сет первого круга турнира в Кицбюэле

Берреттини — Котов: россиянин уступил первый сет первого круга турнира в Кицбюэле
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Сегодня, 23 июля, проходит матч первого круга грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), в котором встречаются российский теннисист 62-я ракетка мира Павел Котов и 50-й номер мирового рейтинга из Италии Маттео Берреттини. После первого сета счёт 7:6 (8:6) в пользу Берреттини.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российского и итальянского теннисистов.

Кицбюэль. 1-й круг
23 июля 2024, вторник. 17:40 МСК
Маттео Берреттини
50
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 8 		1
6 6 		1
         
Павел Котов
62
Россия
Павел Котов
П. Котов

Это первая очная встреча теннисистов на турнирах ATP. Победитель матча во втором круге сыграет с чилийским теннисистом 20-й ракеткой мира Алехандро Табило. В Кицбюэле также сыграет 19-я ракетка мира представитель Аргентины Себастьян Баэс, который является действующим победителем турнира. В финальном матче соревнований в Кицбюэле 2023 года он обыграл австрийца Доминика Тима.

Грунтовый турнир категории ATP-250 в Кицбюэле пройдёт с 21 по 27 июля. В нём сыграют 24 теннисиста. Общий призовой фонд соревнований составит € 579 320.

Календарь турнира в Кицбюэле
Сетка турнира в Кицбюэле
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