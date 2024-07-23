Карацев начал турнир в Атланте с уверенной победы

В Атланте (США) завершился матч первого круга мужского турнира на покрытии хард. В нём российский теннисист Аслан Карацев оказался сильнее представителя Великобритании Билли Харриса — 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. Карацев за это время сделал шесть подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта из семи. На счету Харриса три эйса, четыре двойные ошибки, брейк-пойнтов британец не заработал.

В следующем круге россиянин встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Напомним, вчера, 22 июля, ATP опубликовал обновлённый рейтинг, согласно которому Карацев опустился на 109-ю строчку.

Лучшим российским теннисистом по-прежнему остаётся Даниил Медведев, который идёт на пятой строчке. Андрей Рублёв и Карен Хачанов опустились на одну строчку: Андрей стал девятым, а Карен — 22-м.