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Карацев начал турнир в Атланте с уверенной победы

Карацев начал турнир в Атланте с уверенной победы
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В Атланте (США) завершился матч первого круга мужского турнира на покрытии хард. В нём российский теннисист Аслан Карацев оказался сильнее представителя Великобритании Билли Харриса — 6:2, 6:2.

Атланта. 1-й круг
23 июля 2024, вторник. 18:05 МСК
Аслан Карацев
107
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Билли Харрис
114
Великобритания
Билли Харрис
Б. Харрис

Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. Карацев за это время сделал шесть подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта из семи. На счету Харриса три эйса, четыре двойные ошибки, брейк-пойнтов британец не заработал.

В следующем круге россиянин встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Напомним, вчера, 22 июля, ATP опубликовал обновлённый рейтинг, согласно которому Карацев опустился на 109-ю строчку.

Лучшим российским теннисистом по-прежнему остаётся Даниил Медведев, который идёт на пятой строчке. Андрей Рублёв и Карен Хачанов опустились на одну строчку: Андрей стал девятым, а Карен — 22-м.

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