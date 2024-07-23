«Это Оскар». Паула Бадоса сравнила турниры «Большого шлема» с мировыми наградами

Испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, как можно объяснять людям, что такое турнир «Большого шлема».

«Если я могу это сравнить, похоже на чемпионат мира. Максимум. Это «Оскар». Турнир, о котором вы мечтали с детства. Прежде чем попасть в пятёрку лучших или стать номером один, я всегда хотела выиграть турнир «Большого шлема». Поднять трофей. Я очень ясно это понимаю: возможно, уйду на пенсию и никогда не добьюсь этого, но хочу каждый день просыпаться с этой надеждой», — приводит слова Бадосы Elle.

Напомним, Бадоса испытывает проблемы со спиной с 2023 года, из-за чего пропускала турниры и опустилась в рейтинге. Сейчас испанка является 110-й ракеткой мира. На Уимблдоне-2024 Паула дошла до четвёртого круга, где уступила будущей полуфиналистке Донне Векич (Хорватия).