«Нужно подготовить голову к этому моменту». Бадоса — о необходимости поражений

Испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, как научиться проигрывать, чтобы потом побеждать.

«Когда меня спрашивают, как бы я себя определила, я говорю – «смелая». Если не научишься проигрывать, победить будет сложно. Хотя меня это раздражает, именно этому уделяю больше всего внимания, и вам следует подготовить голову к этому моменту. Великие чемпионы проигрывали много раз.

Знаю, что неудачи могут принести положительные результаты и что каждая игра — это новая возможность, однако это одна из вещей, которую мне было труднее всего понять. Я стараюсь делать всё, что в моих силах, и бывают дни, когда всё идет хорошо, а бывают, когда всё идет не так, как и у любого человека на работе», — приводит слова Бадосы Elle.

Напомним, Бадоса испытывает проблемы со спиной с 2023 года, из-за чего пропускала турниры и опустилась в рейтинге. Сейчас испанка является 110-й ракеткой мира. На Уимблдоне-2024 Паула дошла до четвёртого круга, где уступила будущей полуфиналистке Донне Векич (Хорватия).