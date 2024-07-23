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Котов уступил Берреттини в первом круге турнира в Кицбюэле

Котов уступил Берреттини в первом круге турнира в Кицбюэле
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Сегодня, 23 июля, завершился матч первого круга грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), в котором встретились российский теннисист 62-я ракетка мира Павел Котов и 50-й номер мирового рейтинга из Италии Маттео Берреттини. МАтч выиграл итальянский спортсмен со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:5).

Кицбюэль. 1-й круг
23 июля 2024, вторник. 17:40 МСК
Маттео Берреттини
50
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		7 7
6 6 		6 5
         
Павел Котов
62
Россия
Павел Котов
П. Котов

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. В её рамках Берреттини семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Котова шесть эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный и заработанный брейк-пойнт.

В следующем круге Берреттини встретится с Алехандро Табило из Чили. Грунтовый турнир категории ATP-250 в Кицбюэле пройдёт с 21 по 27 июля. В нём сыграют 24 теннисиста. Общий призовой фонд соревнований составит € 579 320.

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