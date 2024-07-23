Котов уступил Берреттини в первом круге турнира в Кицбюэле

Сегодня, 23 июля, завершился матч первого круга грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), в котором встретились российский теннисист 62-я ракетка мира Павел Котов и 50-й номер мирового рейтинга из Италии Маттео Берреттини. МАтч выиграл итальянский спортсмен со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. В её рамках Берреттини семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Котова шесть эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный и заработанный брейк-пойнт.

В следующем круге Берреттини встретится с Алехандро Табило из Чили. Грунтовый турнир категории ATP-250 в Кицбюэле пройдёт с 21 по 27 июля. В нём сыграют 24 теннисиста. Общий призовой фонд соревнований составит € 579 320.