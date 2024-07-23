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Бадоса рассказала, почему спортсмену важно тренировать не только тело, но и ум

Бадоса рассказала, почему спортсмену важно тренировать не только тело, но и ум
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Испанская теннисистка Паула Бадоса объяснила, почему важно работать над психологическим состоянием.

«Мы ходим в спортзал, чтобы тренировать тело, но почему мы не можем пойти к психологу, чтобы тренировать ум? Мы должны это нормализовать и увидеть, что спортсмен – это просто ещё один человек: он боится, нервничает, страдает, телосложение его подводит, эмоции — тоже, он выматывается… Мы не роботы. Вам нужно остановиться, поразмышлять, подышать и перезарядить свои батарейки», — приводит слова Бадосы Elle.

Напомним, Бадоса испытывает проблемы со спиной с 2023 года, из-за чего пропускала турниры и опустилась в рейтинге. Сейчас испанка является 110-й ракеткой мира. На Уимблдоне-2024 Паула дошла до четвёртого круга, где уступила будущей полуфиналистке Донне Векич (Хорватия).

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