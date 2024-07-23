Рублёв — Карабельи: россиянин выиграл первый сет

В эти минуты проходит матч второго круга грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), в котором встречаются российский теннисист девятая ракетка мира Андрей Рублёв и 96-й номер мирового рейтинга из Аргентины Камило Уго Карабельи. Чемпионат проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. Первый сет остался за россиянином — 6:4.

При счёте 2-2 аргентинец сделал брейк, однако уже в следующем гейме Рублёв сумел отыграться. При счёте 5-4 в пользу российского теннисиста, Андрею удалось сделать ещё один брейк, который привёл к победе в сете.

Ранее пресс-служба ATP опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде. Лучшим российским теннисистом по-прежнему остаётся Даниил Медведев, который идёт на пятой строчке. Андрей Рублёв и Карен Хачанов опустились на одну строчку: Андрей стал девятым, а Карен — 22-м.