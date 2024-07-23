«Не вижу, чтобы Надаль и Алкарас так играли». Бадоса — о фильмах про теннис

Испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась впечатлениями от просмотра фильма «Претенденты».

— Вы думаете, что благодаря таким фильмам, как «Претенденты», с Зендая, популярность тенниса была замечена болельщиками?

— Я это увидела и ничего не поняла. Даже обсуждала это с другими коллегами, и они сказали мне то же самое. Уверяю вас, схема совсем не такая, она больше напоминала американский подростковый фильм. Я не вижу, чтобы Надаль и Алькарас так сражались (смеется), — приводит слова Бадосы Elle.

Напомним, сейчас Паула Бадоса является 110-й ракеткой мира. На Уимблдоне-2024 она дошла до четвёртого круга, где уступила будущей полуфиналистке Донне Векич (Хорватия). Чемпионкой турнира стала Барбора Крейчикова из Чехии.