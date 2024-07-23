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«Может, Надалькарас?» Алькарас придумал имя для его дуэта с Надалем на ОИ-2024

«Может, Надалькарас?» Алькарас придумал имя для его дуэта с Надалем на ОИ-2024
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором придумал название для его дуэта с Рафаэлем Надалем.

«Может, Надалькарас?» — написал Алькарас.

21-летний Карлос Алькарас и 38-летний Рафаэль Надаль сыграют на Олимпийских играх в Париже не только в одиночном разряде, но и вместе в парном. У Надаля есть опыт выступления на Олимпиаде, он является двукратным олимпийским чемпионом.

Напомним, олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа. В олимпийском турнире примет участие одна российская пара – Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Они выступят как нейтральные атлеты.

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