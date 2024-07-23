БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв обыграл Уго Карабельи во втором круге турнира в Умаге

Андрей Рублёв обыграл Уго Карабельи во втором круге турнира в Умаге
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на турнире в Умаге, обыграв во втором круге представителя Аргентины Уго Карабельи — 6:4, 7:5.

Умаг. 2-й круг
23 июля 2024, вторник. 19:50 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Камило Уго Карабельи
96
Аргентина
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Рублёв выполнил одну подачу навылет и допустил две двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта из семи. У Карабельи шесть эйсов, шесть двойных ошибок и два брейка при четырёх брейк-пойнтах.

Напомним, для россиянина это был первый матч на турнире. В следующем круге Рублёв встретися с победителем пары Фабиан Марожан (Венгрия) — Тьяго Монтейро (Бразилия).

Ранее пресс-служба ATP опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде. Лучшим российским теннисистом по-прежнему остаётся Даниил Медведев, который идёт на пятой строчке. Андрей Рублёв и Карен Хачанов опустились на одну строчку: Андрей стал девятым, а Карен — 22-м.

Материалы по теме
Рублёв и Хачанов опустились на одну строчку в обновлённом рейтинге ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android