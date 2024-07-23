Андрей Рублёв обыграл Уго Карабельи во втором круге турнира в Умаге

Российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на турнире в Умаге, обыграв во втором круге представителя Аргентины Уго Карабельи — 6:4, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Рублёв выполнил одну подачу навылет и допустил две двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта из семи. У Карабельи шесть эйсов, шесть двойных ошибок и два брейка при четырёх брейк-пойнтах.

Напомним, для россиянина это был первый матч на турнире. В следующем круге Рублёв встретися с победителем пары Фабиан Марожан (Венгрия) — Тьяго Монтейро (Бразилия).

Ранее пресс-служба ATP опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде. Лучшим российским теннисистом по-прежнему остаётся Даниил Медведев, который идёт на пятой строчке. Андрей Рублёв и Карен Хачанов опустились на одну строчку: Андрей стал девятым, а Карен — 22-м.