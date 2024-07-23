Берреттини прокомментировал победу в матче с Котовым

Итальянский теннисист Матео Берреттини прокомментировал победу в матче с Алексеем Котовым (7:6, 7:6) в первом круге турнира в Кицбюэле (Австрия).

«Очень сложный матч. Я ожидал этого. Мы играем на грунте и высоко над уровнем моря, и всё же условия лучше, по сравнению с Гштаадом. Мне потребовалось несколько матчей, чтобы привыкнуть к условиям, но самое главное, что чем больше я играл, тем больше чувствовал себя хорошо. Я очень рад своей победе и с нетерпением жду следующего матча.

Табило? Он проводит отличный сезон. Он выиграл два титула, а в Риме показал отличный теннис. Он определённо чувствует себя уверенно, но и я тоже, так что, думаю, это будет отличный матч. Мы уже играли однажды в Индиан-Уэллсе. Я ожидаю битвы, и я к ней готов», — приводит слова Берреттини ATP.