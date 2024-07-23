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Берреттини прокомментировал победу в матче с Котовым

Берреттини прокомментировал победу в матче с Котовым
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Итальянский теннисист Матео Берреттини прокомментировал победу в матче с Алексеем Котовым (7:6, 7:6) в первом круге турнира в Кицбюэле (Австрия).

Кицбюэль. 1-й круг
23 июля 2024, вторник. 17:40 МСК
Маттео Берреттини
50
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		7 7
6 6 		6 5
         
Павел Котов
62
Россия
Павел Котов
П. Котов

«Очень сложный матч. Я ожидал этого. Мы играем на грунте и высоко над уровнем моря, и всё же условия лучше, по сравнению с Гштаадом. Мне потребовалось несколько матчей, чтобы привыкнуть к условиям, но самое главное, что чем больше я играл, тем больше чувствовал себя хорошо. Я очень рад своей победе и с нетерпением жду следующего матча.

Табило? Он проводит отличный сезон. Он выиграл два титула, а в Риме показал отличный теннис. Он определённо чувствует себя уверенно, но и я тоже, так что, думаю, это будет отличный матч. Мы уже играли однажды в Индиан-Уэллсе. Я ожидаю битвы, и я к ней готов», — приводит слова Берреттини ATP.

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