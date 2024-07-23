Андрей Рублёв прервал серию из четырёх поражений
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Российский теннисист Андрей Рублёв прервал серию из четырёх поражений. В матче второго круга турнира в Умаге (Хорватия) девятая ракетка мира обыграл представителя Аргентины Уго Карабельи — 6:4, 7:5.
Умаг. 2-й круг
23 июля 2024, вторник. 19:50 МСК
9
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7
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96
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
До этого россиянин уступал Маттео Арнальди на «Ролан Гаррос», затем Маркосу Гирону в Галле, на Уимблдоне Франсиско Комесанье и Тьяго Агустину Тиранте в Бостаде.
В следующем круге Рублёв встретися с победителем пары Фабиан Марожан (Венгрия) — Тьяго Монтейро (Бразилия).
Ранее пресс-служба ATP опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде. Лучшим российским теннисистом по-прежнему остаётся Даниил Медведев, который идёт на пятой строчке. Андрей Рублёв и Карен Хачанов опустились на одну строчку: Андрей стал девятым, а Карен — 22-м.
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