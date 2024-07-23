Российский теннисист Андрей Рублёв прервал серию из четырёх поражений. В матче второго круга турнира в Умаге (Хорватия) девятая ракетка мира обыграл представителя Аргентины Уго Карабельи — 6:4, 7:5.

До этого россиянин уступал Маттео Арнальди на «Ролан Гаррос», затем Маркосу Гирону в Галле, на Уимблдоне Франсиско Комесанье и Тьяго Агустину Тиранте в Бостаде.

В следующем круге Рублёв встретися с победителем пары Фабиан Марожан (Венгрия) — Тьяго Монтейро (Бразилия).

Ранее пресс-служба ATP опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде. Лучшим российским теннисистом по-прежнему остаётся Даниил Медведев, который идёт на пятой строчке. Андрей Рублёв и Карен Хачанов опустились на одну строчку: Андрей стал девятым, а Карен — 22-м.