Мирра Андреева: не люблю проводить много времени на корте, поэтому играю быстро

Российская теннисистка 32-я ракетка мира Мирра Андреева высказалась по поводу своей победы в матче 1/4 финала турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния) с Александрой Саснович (Беларусь) — 6:1, 6:3.
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«Я не очень люблю проводить много времени на корте, поэтому я стараюсь играть быстро и как можно скорее идти домой отдыхать. Такой мой план на каждый матч. Но я рада своей победе сегодня — это был отличный матч. Знаю, что у соперницы был финал в Будапеште на прошлой неделе, здесь она еще не адаптировалась, но я все равно рада тому, как я играла и добилась победы», — приводит слова Андреевой ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA.
В следующем круге турнира Мирра сразится с хорватской спортсменкой 202-й ракеткой мира Леа Бошкович.
Соревнования в Яссах проходят на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244. В первом круге турнира Андреева обыграла немецкую теннисистку Ному Ноа-Акугуэ. Счёт — 6:1, 6:2.
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