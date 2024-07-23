«Ему было нечего терять». Рублёв — о прерванной серии поражений на турнире в Умаге
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу во втором круге турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия).
«Был отличный матч, много классных розыгрышей. Соперник хорошо сыграл, в конце он начал чувствовать себя уверенно, бить ещё сильнее – потому что ему было нечего терять. Я тоже хорошо выступил. Рад, что выиграл. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Рублёв в интервью на корте.
Умаг. 2-й круг
23 июля 2024, вторник. 19:50 МСК
9
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
96
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Напомним, в матче второго круга Рублёв обыграл 96-ю ракетку мира аргентинского теннисиста Камило Уго Карабельи со счётом 6:4, 7:5, прервав серию из четырёх поражений.
Для россиянина это был первый матч на турнире. В следующем круге Рублёв встретится с победителем пары Фабиан Марожан (Венгрия) — Тьяго Монтейро (Бразилия).
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