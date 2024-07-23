Кори Гауфф: наследие Серены Уильямс — это то, что я хочу взять с собой на свои первые Игры

Американская теннисистка Кори Гауфф высказалась по поводу своей соотечественницы легенадрной Серены Уильямс.

«Хотя теннис — индивидуальный вид спорта, вы наслаждаетесь отношениями с товарищами по команде. Вам повезло, что ваши отношения на корте переросли в дружбу вне корта. Одна из таких дружеских связей — с вашим кумиром, Сереной Уильямс. Когда-то Серена была просто незнакомкой, напечатанной на плакате в вашей комнате, а теперь вы до сих пор не можете поверить, что она стала вашим другом и наставником.

Ее глубокое влияние на теннис, на то, что значит быть чемпионом и преодолевать барьеры, — это наследие, которое ты надеешься сохранить и взять с собой на свои первые Олимпийские игры», — приводит слова Гауфф WTA.