«Я окрылена». Мирра Андреева — о предстоящей Олимпиаде в Париже

Российская теннисистка 32-я ракетка мира Мирра Андреева высказалась по поводу предстоящей Олимпиады-2024, которая состоится в Париже (Франция).

«Это будет моя первая Олимпиада. Я невероятно окрылена. Игры будут в Париже — я люблю эти корты, люблю инфраструктуру. Посмотрим, как получится выступить. Пока же на этой неделе я концентрируюсь на турнире в Румынии», — приводит слова Андреевой ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA.

Олимпийский теннисный турнир пройдёт с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос». Семь российских игроков примут участие на Олимпийских играх в Париже.

Три российских теннисистки заявлены в одиночном разряде – Диана Шнайдер (23), Екатерина Александрова (28) и Мирра Андреева (32). Кроме того, Шнайдер и Андреева сыграют вместе в паре, а Александрова заявлена в парный турнир с олимпийской чемпионкой Еленой Весниной.