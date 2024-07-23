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«Поверила в себя». Лаура Самсонова — о победе над Синяковой на турнире в Праге

«Поверила в себя». Лаура Самсонова — о победе над Синяковой на турнире в Праге
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16-летняя чешская теннисистка Лаура Самсонова прокомментировала победу во втором круге грунтового турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия) с 38-й ракеткой мира чешской теннисисткой Катержиной Синяковой.

«Я крайне удивлена. Не выходила на игру в качестве фаворита. Очень горжусь собой и надеюсь, что продолжу играть так же. Когда я выходила на второй сет, думала: «Мне нечего терять, я плохо играла в первом сете». Просто поверила в себя в третьем сете», — сказала Самсонова на пресс-конференции.

Прага. 2-й круг
23 июля 2024, вторник. 15:50 МСК
Лаура Самсонова
634
Чехия
Лаура Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		7 6
6 		5 3
         
Катержина Синякова
38
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

Напомним, во втором круге Самсонова обыграла Синякову со счётом 1:6, 7:5, 6:3. В следующем круге Лаура сразится с российской теннисисткой Оксаной Селехметьевой. Призовой фонд турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия) составляет $ 267 082.

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