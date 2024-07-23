«Поверила в себя». Лаура Самсонова — о победе над Синяковой на турнире в Праге
Поделиться
16-летняя чешская теннисистка Лаура Самсонова прокомментировала победу во втором круге грунтового турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия) с 38-й ракеткой мира чешской теннисисткой Катержиной Синяковой.
«Я крайне удивлена. Не выходила на игру в качестве фаворита. Очень горжусь собой и надеюсь, что продолжу играть так же. Когда я выходила на второй сет, думала: «Мне нечего терять, я плохо играла в первом сете». Просто поверила в себя в третьем сете», — сказала Самсонова на пресс-конференции.
Прага. 2-й круг
23 июля 2024, вторник. 15:50 МСК
634
Лаура Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|3
38
Катержина Синякова
К. Синякова
Напомним, во втором круге Самсонова обыграла Синякову со счётом 1:6, 7:5, 6:3. В следующем круге Лаура сразится с российской теннисисткой Оксаной Селехметьевой. Призовой фонд турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия) составляет $ 267 082.
Комментарии
- 23 июля 2024
-
23:41
-
23:18
-
22:58
-
22:45
-
22:16
-
22:04
-
22:03
-
21:43
-
21:39
-
21:23
-
21:00
-
20:50
-
20:41
-
20:41
-
20:27
-
20:00
-
19:58
-
19:51
-
19:30
-
18:51
-
18:39
-
18:25
-
18:15
-
18:11
-
18:01
-
17:00
-
16:36
-
16:20
-
15:48
-
15:40
-
15:00
-
13:36
-
12:43
-
12:18
-
11:13