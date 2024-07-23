«Поверила в себя». Лаура Самсонова — о победе над Синяковой на турнире в Праге

16-летняя чешская теннисистка Лаура Самсонова прокомментировала победу во втором круге грунтового турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия) с 38-й ракеткой мира чешской теннисисткой Катержиной Синяковой.

«Я крайне удивлена. Не выходила на игру в качестве фаворита. Очень горжусь собой и надеюсь, что продолжу играть так же. Когда я выходила на второй сет, думала: «Мне нечего терять, я плохо играла в первом сете». Просто поверила в себя в третьем сете», — сказала Самсонова на пресс-конференции.

Напомним, во втором круге Самсонова обыграла Синякову со счётом 1:6, 7:5, 6:3. В следующем круге Лаура сразится с российской теннисисткой Оксаной Селехметьевой. Призовой фонд турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия) составляет $ 267 082.