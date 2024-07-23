Евгений Кафельников оценил состав российских теннисистов на Олимпиаде-2024

Олимпийский чемпион Сиднея-2000 Евгений Кафельников прокомментировал состав российских теннисистов на теннисный турнир в рамках Игр в Париже-2024.

«У нас нет особого выбора. Мы имеем то, что имеем. К сожалению, Рублёв и Хачанов не выступают, хотя они могли бы реально добиться результата. Но у нас есть Медведев, Сафиуллин и Котов. В любом случае будем болеть за наших ребят и обязательно желать успехов. Андреева и Шнайдер вообще сейчас играют хорошо, поэтому я настроен оптимистично», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Евгением Кафельниковым можно прочитать на «Чемпионате».