«Шнайдер выдаёт феноменальный сезон». Кафельников — о шансах россиян на медали

Олимпийский чемпион Сиднея-2000 Евгений Кафельников рассказал, кто из россиян имеет наибольшие шансы побороться за медали на ОИ-2024.

«Безусловно, Медведев имеет наибольшие шансы претендовать на какой-то успех, чем Сафиуллин и Котов. Но я уверен, что Сафиуллин и Котов будут делать всё возможное, чтобы добиться положительных результатов. Но предпочтение, конечно, Медведеву.

Что касается девушек, то выделю Мирру Андрееву, потому что она буквально полтора месяца назад играла полуфинал «Ролан Гаррос». Также отмечу Диану Шнайдер, потому что она выдаёт какой-то феноменальный сезон. К сожалению, у меня нет понимания и представления, в каком состоянии Александрова», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Евгением Кафельниковым можно прочитать на «Чемпионате».