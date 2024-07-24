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«Наслаждайся, мой друг». Хуан-Мартин дель Потро — о завершении карьеры Энди Маррея

«Наслаждайся, мой друг». Хуан-Мартин дель Потро — о завершении карьеры Энди Маррея
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Экс третья ракетка мира, победитель одного турнира «Большого шлема» аргентинец Хуан-Мартин дель Потро высказался о последнем турнире британского теннисиста Энди Маррея на Олимпиаде в Париже.

«Наслаждайся, мой друг!!! Я буду наблюдать за тобой», — написал дель Потро в социальных сетях.

37-летний Энди Маррей — единственный в истории тенниса двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде (2012, 2016), дважды выигрывал Уимблдон (2013, 2016) и один раз становился победителем US Open (2016).

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

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