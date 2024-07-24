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Мария Шарапова признана третьей в списке лучших теннисисток XXI века по версии ESPN

Мария Шарапова признана третьей в списке лучших теннисисток XXI века по версии ESPN
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Чемпионка пяти турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова заняла третье место в рейтинге лучших теннисисток XXI века по версии ESPN.

Первую позицию заняла американка Серена Уильямс, в активе которой 73 победы на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Уильямс 23 раза побеждала на турнирах «Большого шлема». Второй стала её сестра Винус Уильямс, семикратная чемпионка мэйджоров.

При составлении рейтинга филиалы издания по всему миру выдвигали свои кандидатуры, а затем было получено около 70 тысяч голосов за тех или иных звёзд спорта.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

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