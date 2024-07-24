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Назван лучший теннисист XXI века по версии ESPN, это не Новак Джокович

Назван лучший теннисист XXI века по версии ESPN, это не Новак Джокович
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер признан лучшим теннисистом XXI века по версии ESPN.

На второй позиции расположился 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович. Тройку замкнул 22-кратный победитель ТБШ испанский теннисист Рафаэль Надаль.

При составлении рейтинга филиалы издания по всему миру выдвигали свои кандидатуры, а затем было получено около 70 тысяч голосов за тех или иных звёзд спорта.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на турниры «Большого шлема».

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