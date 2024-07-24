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24 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, Олимпийские игры — 2024 (Олимпиада)

Назван лучший теннисист XXI века, Чалов сомневается в переходе в ПАОК. Главное к утру
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Издание ESPN опубликовало рейтинг лучших теннисистов в XXI веке, нападающий ЦСКА Фёдор Чалов сомневается в переходе в греческий ПАОК, «Галатасарай» вышел из переговоров с «Зенитом» по трансферу Вендела. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Назван лучший теннисист XXI века по версии ESPN, это не Новак Джокович.
  2. Чалов сомневается в переходе в ПАОК и попросил время для принятия решения — Gazzetta.
  3. «Галатасарай» вышел из переговоров с «Зенитом» по трансферу Вендела — Руди Галетти.
  4. Стала известна главная причина отказа «Челси» от трансфера Виктора Осимхена.
  5. Стала известна причина проблемы в переговорах между «Зенитом» и «Фламенго» по Клаудиньо.
  6. «Барселона» достигла устного соглашения с Уильямсом о трансфере — Аарон Домингес.
  7. Мария Шарапова признана третьей в списке лучших теннисисток XXI века по версии ESPN.
  8. В МОК выступили с заявлением о сроке изменения смены гражданства в отношении россиян.
  9. Франсис Нганну заявил, что в октябре он проведёт бой с Ренаном Феррейрой.
  10. «Я окрылена». Мирра Андреева — о предстоящей Олимпиаде в Париже.
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