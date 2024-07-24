Назван лучший теннисист XXI века, Чалов сомневается в переходе в ПАОК. Главное к утру
Издание ESPN опубликовало рейтинг лучших теннисистов в XXI веке, нападающий ЦСКА Фёдор Чалов сомневается в переходе в греческий ПАОК, «Галатасарай» вышел из переговоров с «Зенитом» по трансферу Вендела. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Назван лучший теннисист XXI века по версии ESPN, это не Новак Джокович.
- Чалов сомневается в переходе в ПАОК и попросил время для принятия решения — Gazzetta.
- «Галатасарай» вышел из переговоров с «Зенитом» по трансферу Вендела — Руди Галетти.
- Стала известна главная причина отказа «Челси» от трансфера Виктора Осимхена.
- Стала известна причина проблемы в переговорах между «Зенитом» и «Фламенго» по Клаудиньо.
- «Барселона» достигла устного соглашения с Уильямсом о трансфере — Аарон Домингес.
- Мария Шарапова признана третьей в списке лучших теннисисток XXI века по версии ESPN.
- В МОК выступили с заявлением о сроке изменения смены гражданства в отношении россиян.
- Франсис Нганну заявил, что в октябре он проведёт бой с Ренаном Феррейрой.
- «Я окрылена». Мирра Андреева — о предстоящей Олимпиаде в Париже.
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