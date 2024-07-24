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Назван лучший теннисист XXI века, Чалов сомневается в переходе в ПАОК. Главное к утру

Издание ESPN опубликовало рейтинг лучших теннисистов в XXI веке, нападающий ЦСКА Фёдор Чалов сомневается в переходе в греческий ПАОК, «Галатасарай» вышел из переговоров с «Зенитом» по трансферу Вендела. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».