Андреева — Бошкович: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Яссах

Сегодня, 24 июля, состоится матч 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния), в котором встретятся российская теннисистка 32-я ракетка мира Мирра Андреева и 202-й номер мирового рейтинга из Хорватии Леа Бошкович.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российской и хорватской теннисисток, которая начнётся не ранее 11:00 мск на центральном корте соревнований.
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Это будет первая очная встреча теннисисток на турнирах WTA.
Соревнования в Яссах проходят на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244. В первом круге турнира Андреева обыграла немецкую теннисистку Ному Ноа-Акугуэ. Счёт — 6:1, 6:2.
Напомним, Мирра Андреева попала в число спортсменов, которые были допущены МОК до Олимпиады-2024.
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