Евгений Кафельников рассказал, планирует ли следить за Олимпиадой-2024

Олимпийский чемпион Сиднея-2000 и победитель «Ролан Гаррос» — 1996 Евгений Кафельников рассказал, будет ли следить за Играми в Париже-2024

«Буду следить за Олимпиадой с места событий в Париже. Вообще Париж для меня особенный тем, что там я выиграл одни из самых значимых значимых титулов в своей карьере», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Олимпийский теннисный турнир пройдёт с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос». Семь российских игроков примут участие на Олимпийских играх в Париже.

Три российских теннисистки заявлены в одиночном разряде – Диана Шнайдер (23), Екатерина Александрова (28) и Мирра Андреева (32). Кроме того, Шнайдер и Андреева сыграют вместе в паре, а Александрова заявлена в парный турнир с олимпийской чемпионкой Еленой Весниной.

Полное интервью с Евгением Кафельниковым можно прочитать на «Чемпионате».