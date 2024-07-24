Кафельников: Медведев начал видеть, что способен выигрывать титулы на грунте

Олимпийский чемпион Сиднея-2000 Евгений Кафельников рассказал о том, что отношение нынешнего лидера россиянина Даниила Медведева к грунтовому покрытию постепенно меняется в лучшую сторону:

«В нынешнем сезоне Даниил хорошо играет на грунте. Он сам начал видеть, что на грунте он способен обыгрывать соперников самого высокого уровня и выигрывать титулы. Не думаю, что Медведев сейчас относится к грунту с такой же антипатией, как раньше. Он понимает, что у него есть шансы», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Кафельников оценил состав российских теннисистов на Олимпиаду-2024. Он отметил, что особого выбора не было, так как в турнире не принимают участие Андрей Рублёв и Карен Хачанов.