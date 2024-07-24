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Кафельников: у Надаля больше шансов претендовать на что-то на ОИ-2024, чем у Джоковича

Кафельников: у Надаля больше шансов претендовать на что-то на ОИ-2024, чем у Джоковича
Евгений Кафельников
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Олимпийский чемпион Сиднея-2000 и победитель «Ролан Гаррос» — 1996 Евгений Кафельников поделился мнением о том, кто будет претендовать на титул Игр-2024 в Париже.

«Вы забываете одну простую вещь — есть Рафаэль Надаль, для которого «Ролан Гаррос» является родным домом. Я считаю, что у Надаля больше шансов претендовать на что-то, чем у Джоковича. Конечно, ещё стоит отметить Алькараса. Но так или иначе все будут играть и стараться», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Кафельников оценил состав российских теннисистов на Олимпиаду-2024 в Париже. Он отметил, что особого выбора не было, так как в турнире не принимают участие Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

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