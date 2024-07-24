Олимпийский чемпион Сиднея-2000 Евгений Кафельников назвал главную мотивацию участия в Олимпийских играх.

«Золотая медаль. Даже медаль в целом. Вот и вся мотивация. А какая мотивация была у меня лететь в Сидней в 2000 году? Также нарушать свой график всех турниров. У меня не было никакой другой мотивации, кроме как выиграть медаль Олимпийских игр. Думаю, в этой ситуации у теннисистов точно так же», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Кафельников оценил состав российских теннисистов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Он отметил, что особого выбора не было, так как в турнире не принимают участие одни из ведущих российских теннисистов Андрей Рублёв и Карен Хачанов.