Российский теннисист Евгений Кафельников рассказал о своих ощущениях на пути к золоту Олимпиады-2000 в Сиднее (Австралия).

— В 2000-х у вас был один из лучших сезонов в карьере. Перед Играми в Сиднее было ощущение, что это тот самый момент, когда можете взять золото?

— Не считаю, что 2000-й год был одним из лучших — он был ординарным. Что касается Олимпиады, то чем ближе приближался титульный матч, тем больше ощущал. Было так. Играешь первый матч, думаешь: «Окей. Я на один шаг ближе». Выигрываешь второй — уже на два шага. С каждым матчем нарастала важность и мотивация, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Кафельников оценил состав российских теннисистов на Олимпиаду-2024. Он отметил, что особого выбора не было, так как в турнире не принимают участие Андрей Рублёв и Карен Хачанов.