БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Евгений Кафельников рассказал о своих ощущениях на пути к золоту Олимпиады-2000

Евгений Кафельников рассказал о своих ощущениях на пути к золоту Олимпиады-2000
Евгений Кафельников
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Евгений Кафельников рассказал о своих ощущениях на пути к золоту Олимпиады-2000 в Сиднее (Австралия).

— В 2000-х у вас был один из лучших сезонов в карьере. Перед Играми в Сиднее было ощущение, что это тот самый момент, когда можете взять золото?

— Не считаю, что 2000-й год был одним из лучших — он был ординарным. Что касается Олимпиады, то чем ближе приближался титульный матч, тем больше ощущал. Было так. Играешь первый матч, думаешь: «Окей. Я на один шаг ближе». Выигрываешь второй — уже на два шага. С каждым матчем нарастала важность и мотивация, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Кафельников оценил состав российских теннисистов на Олимпиаду-2024. Он отметил, что особого выбора не было, так как в турнире не принимают участие Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Материалы по теме
«Всегда говорил, что нужно ехать на Игры». Олимпийский чемпион Кафельников — о Париже-2024
Эксклюзив
«Всегда говорил, что нужно ехать на Игры». Олимпийский чемпион Кафельников — о Париже-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android