Евгений Кафельников: всегда говорил, что россиянам нужно ехать на Олимпиаду в Париже

Олимпийский чемпион Сиднея-2000 Евгений Кафельников рассказал, что всегда был сторонником поездки российских спортсменов на Олимпиаду в Париже.

— Было много разных мнений касательно целесообразности участия россиян в Играх в Париже. Что думаете вы?

— Я всегда говорил, что нужно ехать и играть.

— Что можете сказать тем, кто был против?

— Ничего. Это не моя зона ответственности, а сугубо личное мнение людей. Пускай говорят что хотят. Я не буду обращать на это внимания, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Кафельников оценил состав российских теннисистов на Олимпиаду-2024. Он отметил, что особого выбора не было, так как в турнире не принимают участие Андрей Рублёв и Карен Хачанов.