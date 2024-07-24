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Кафельников: после Олимпиады Медведев будет играть так же успешно, как в предыдущие годы

Кафельников: после Олимпиады Медведев будет играть так же успешно, как в предыдущие годы
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Олимпийский чемпион Сиднея-2000 Евгений Кафельников ответил на вопрос о последствиях участия теннисистов в Олимпиаде-2024 для качества игры в дальнейших турнирах в сезоне.

— Участие теннисистов в Играх может сказаться на качестве последующих турниров?

— Сейчас меня это меньше всего интересует. Кто хочет — тот играет. На них это никак не скажется. А кто не хочет — не играет. Я не готов за всех думать и отвечать. Меня это мало интересует.

— Для Медведева хардовые турниры занимают особое место, в том числе US Open.

— Ничего страшного. Будет играть на харде так же успешно, как делал это в предыдущие годы, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Даниил Медведев — чемпион US Open — 2021. В этом году Открытый чемпионат США по теннису пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

Полное интервью с Евгением Кафельниковым можно прочитать на «Чемпионате».

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