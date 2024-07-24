«Боже...» Испанский журналист отреагировал на вылет Доминика Тима из топ-200 ATP

Испанский журналист Жозе Моргадо отреагировал на вылет из топ-200 рейтинга ATP австрийского теннисиста Доминика Тима.

«Боже… Доминик Тим покинет топ-200», — написал Жозе Моргадо в социальных сетях.

Накануне, 23 июля, Тим потерпел поражение в первом круге турнира в Кицбюэле (Австрия). Обидчиком экс третьей ракетки мира стал Тьяго Агустин Тиранте из Аргентины. Счёт — 6:2, 6:4 в пользу Тиранте.

Ранее Доминик Тим объявил о завершении карьеры. Спортсмен получил от организаторов турнира категории ATP-250 в швейцарском Гштаадте памятный подарок. После матча первого круга турнира в Швейцарии с перуанцем Хуаном-Пабло Варильясом (3:6, 7:5, 6:7) Тиму подарили сувенирную тарелку с надписью «Danke Dominik».